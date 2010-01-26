У Запоріжжі - масові відключення електрики через холоди

У Запоріжжі зниження температури повітря до "- 20" викликає перевантаження мереж і відключення електроенергії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі енергопостачальної компанії Запорізького регіону ВАТ "Запоріжобленерго" (ЗОЕ), різке зниження температури повітря спричинило масове збільшення використання споживачами електрообігрівачів.

"У зв`язку з цим у Запоріжжі навантаження на мережі значно збільшилося, що призводить до перевантаження мереж і відключення й пошкодження електроустаткування. Щодоби фіксується по 10-15 масових пошкоджень на підстанціях - перегорають запобіжники. Крім того, за минулі вихідні з ладу вийшли 11 кабельних ліній напругою 6-10 кВ", - повідомили у прес-службі ЗОЕ з посиланням на головного інженера "Запорізьких міських електричних мереж" Романа БАДЕРУ.

У прес-службі також зазначають, що "ремонтні бригади обленерго працюють цілодобово, але обсяг робіт настільки великий, що відразу приїхати на виклик у енергетиків іноді просто немає можливості".

Про суму збитків, завданих компанії в результаті пошкоджень устаткування через перевищення споживачами дозволеної до використання потужності електроустановок, поки що офіційно не повідомляється.

Довідка УНІАН. У зв`язку з різким зниженням температури повітря і збільшенням енергоспоживання Запорізька область на 8% перевищила ліміт споживання електроенергії, встановлений на січень 2010 року Міністерством палива і енергетики України.