Стадіони у Києві та Львові можуть повернутися у «зону найвищого ризику»

Проекти спорудження стадіонів до Євро-2012 у Києві та Львові можуть знову “повернутися у зону найвищого ризику”, якщо їх фінансування не стане системним та безперебійним.

Про це заявив сьогодні на брифінгу керівник місцевого організаційного комітету Євро-2012, директор турніру в Україні Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ, повідомили УНІАН в інформ-службі Федерації футболу України.

За словами М.ЛУБКІВСЬКОГО, в контексті підготовки країни до фіналу континентальної першості наразі найбільше занепокоєння викликають часті затримки з фінансуванням проектів. Відповідно, це суттєво гальмує процес зведення об’єктів інфраструктури, необхідної для проведення такого масштабного заходу, сказав він.

За його словами, нині найскладніша ситуація у Львові. Як зауважив М.ЛУБКІВСЬКИЙ, найближчими днями необхідно усунути непорозуміння між замовником та генпідрядником робіт. Інакше, на думку експертів УЄФА, львівський проект буде неможливо реалізувати вчасно, сказав він.

Що стосується НСК «Олімпійський», то роботи на цьому об’єкті виконуються прийнятними темпами, хоча й спостерігається кількатижневе відставання за кількома напрямками роботи.

Тим часом команда підготовки харківського стадіону належним чином впроваджує всі необхідні зміни, яких вимагають експерти УЄФА, сказав М.ЛУБКІВСЬКИЙ.

Директор турніру в Україні також нагадав, що 4-5 лютого Донецьк, Львів та Харків відвідає делегація найвищого керівництва УЄФА на чолі з президентом Мішелем ПЛАТІНІ. Гості на місцях оглянуть аеропорти та стадіони, ознайомляться з презентацією майбутніх господарів матчів Євро-2012.