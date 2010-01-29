У ГПУ запевняють, що отруєння Ющенка обов'язково дорозслідують
18:12, 29 січня 2010Суспільство
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Незалежно від того, чи буде він Президентом
|Микола Голомша
Про це сьогодні на прес-конференції в Києві заявив заступник генпрокурора Микола ГОЛОМША.
«Незалежно, чи він буде президентом, чи не буде, ця кримінальна справа буде розслідуватися», - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, під час президентської виборчої кампанії восени 2004 року В.ЮЩЕНКО був отруєний діоксином. Розслідування кримінальної справи про його отруєння досі не завершене.
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