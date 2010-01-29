У ГПУ запевняють, що отруєння Ющенка обов'язково дорозслідують

У Генеральній прокуратурі України обіцяють завершити розслідування кримінальної справи про отруєння Віктора ЮЩЕНКА незалежно від того залишиться, чи не залишиться він президентом.

Про це сьогодні на прес-конференції в Києві заявив заступник генпрокурора Микола ГОЛОМША.

«Незалежно, чи він буде президентом, чи не буде, ця кримінальна справа буде розслідуватися», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, під час президентської виборчої кампанії восени 2004 року В.ЮЩЕНКО був отруєний діоксином. Розслідування кримінальної справи про його отруєння досі не завершене.