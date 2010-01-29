Родина Бандери передаcть відзнаку «Героя України» до музею

Родина провідника ОУН Степана Бандери передасть нагороду «Герой України» на зберігання в однойменний меморіальний комплекс, який діє на території родинного обійстя на Прикарпатті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні у селі Старий Угринів Калуського району Івано-Франківської області, в родинному обійсті Степана Бандери, під час проведення обласної громадсько-патріотичної акції «На перехресті пам’яті і чину» з нагоди присвоєння провідникові ОУН Степану Бандері звання «Герой України» повідомив онук Степан БАНДЕРА. За його словами, він 22 січня отримав з рук Президента України Віктора ЮЩЕНКА нагороду і показавши її родині, яка проживає за кордоном, передасть відзнаку на зберігання в історико-меморіальний музей С.Бандери. На його думку, ця нагорода була очікувана мільйонами українців, які боролися за незалежність України, тому вона має бути саме тут, де народився провідник Організації українських націоналістів.

На акцію «На перехресті пам’яті і чину» прибули делегації з усіх районів області та міст обласного підпорядкування, які очолювали голови райдержадміністрацій та міські голови. На урочистому віче за участю громадськості, владик, ветеранів УПА, народного депутата України Зіновія ШКУТЯКА виступили голова Івано-Франківської облдержадміністрації Микола ПАЛІЙЧУК, голова обласної ради Ігор ОЛІЙНИК, голова Братства ОУН-УПА Карпатського краю Фотій ВОЛОДИМИРСЬКИЙ, онук провідника ОУН С.БАНДЕРА та інші. Учасники віча схвально підтримали рішення глави нашої держави щодо присвоєння звання Героя провіднику ОУН, а також визнання УПА борцями за незалежність нашої держави.

У рамках акції відбулося запалення «Ватри Cлави», вогонь від якої дійшов сьогодні до кожного населеного пункту області і який одночасно в лампадках встановили на символічних могилах борцям за волю Української держави. Також в рамках акції священики відслужили поминальну панахиду за провідником ОУН С.Бандерою.

Нинішньою акцією громадськість Прикарпаття висловила підтримку рішенню Президента України В.ЮЩЕНКА щодо присвоєння Степану Бандері звання «Героя України», а також вшанувала тих, хто у різні роки загинув, борючись за незалежність нашої держави.

Як повідомляв УНІАН, 20 cічня Президент України В.ЮЩЕНКО підписав Указ про присвоєння звання “Героя України” С.Бандері з удостоєнням Ордена Держави.

Довідка УНІАН. С.Бандера народився 1 січня 1909 року у с.Старий Угринів Калуського району Івано-Франківської області. Був убитий агентом КДБ Богданом Сташинським у Мюнхені (Німеччина) 15 жовтня 1959 року, де і похований.