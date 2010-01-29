Мер Кременчука вибачився перед журналістами

Мер міста Кременчука Микола ГЛУХОВ під час апаратної наради в мерії, звертаючись до журналістів, вибачився за дії віце-мера Миколи ПОРИЦЬКОГО, який учора не пустив представників ЗМІ на засідання, на якому обговорювалися питання фінансової діяльності комунальних підприємств.

"Я ще раз його попередив про ставлення до журналістів, і хотів би, щоб він не брав приклад із високопоставлених чиновників, які частину журналістів пускають, а частину журналістів ні. У нас немає нічого такого секретного", - сказав він.

Мер також звернувся під час наради до своїх підлеглих, звернувши увагу на те, що акредитовані журналісти мають право відвідувати всі заходи, зазначені в тижневому плані-календарі міських заходів.

Нагадаємо, що вчора між журналістами й віце-мером, який займається комунальними питаннями в місті, виник конфлікт. М.ПОРИЦЬКИЙ заборонив журналістам бути присутнім на робочій нараді керівників комунальних підприємств міста, де традиційно обговорюються важливі питання життєдіяльності Кременчука. М.ПОРИЦЬКИЙ заявив, що не запрошував представників ЗМІ, а тому вимагає їх залишити приміщення. Віце-мер проігнорував аргументи журналістів газет "Кременчугский ТелеграфЪ" і "Программа Плюс", які зазначили, що на таких нарадах обговорюються питання, що безпосередньо стосуються всіх жителів міста, й тому пресі важливо про це інформувати. При цьому він заявив: "Вам ця інформація не потрібна. А що потрібно - надасть прес-служба".

Заздалегідь питання присутності представників ЗМІ на нараді комунальників було узгоджено з прес-службою міської ради. Й ніяких заперечень у прес-служби не викликало. Журналісти видань "Кременчугский ТелеграфЪ" і "Программа Плюс" вирішили звернутися із заявою до прокуратури Кременчука щодо грубого порушення посадовцем міськвиконкому законодавства про ЗМІ, зокрема - низки статей про доступ до інформації. Також представники преси підготують звернення до міського голови Кременчука М.ГЛУХОВА з проханням дати оцінку діям свого заступника і зробити більш відкритою роботу комунальних служб міста.