Прийшов час вирушити на Аляску

Провідні виробники гітар об`єдналися в боротьбі за збереження лісів Аляски, повідомляє газета The Independent. Деревина особливого різновиду ялини, що росте на Алясці, є основним матеріалом при створенні деяких акустичних гітар. Виробники інструментів підрахували, що за ниніщніх темпах вирубки ялини можуть повністю зникнути приблизно за десять років.

"Прийшов час дати звіт за свої дії, вирушити на Аляску і сказати: ця практика має припинитися! Наша компанія - не найбільший споживач деревини, але наш голос буде почутий. Якщо ми виступимо, за нами потягнуться люди", - заявив Боб Тейлор, голова Taylor Guitars. Інструментами цієї компанії користуються, зокрема, Брайан Адамс, Нейл Янг і Сюзан Вега.

До Тейлора приєдналися представники інших виробників музичних інструментів - компаній Fender, Martin і Gibson.

Ялина, про йдеться (Sitka Spruce), - одне з найвищих дерев у світі, що досягає 50-70 метрів. Виростає вона переважно на західному узбережжі Північної Америки, від Аляски до північної Каліфорнії.

Лента.ру