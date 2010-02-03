Запорізькі депутати вимагають скасувати присвоєння Героя Шухевичу і Бандері

Депутати Запорізької обласної і міської рад вимагають скасувати укази Президента України Віктора ЮЩЕНКА про присвоєння головнокомандуючому УПА Роману Шухевичу і провіднику ОУН Степану Бандері звань Героя України, а також указу "Про вшанування учасників боротьби за незалежність України".

Як повідомили УНІАН у прес-службі Запорізької обласної ради, відповідну заяву - звернення до майбутнього Президента України було прийнято сьогодні на спільних зборах депутатів Запорізького обласної і міської рад.

Депутати вважають, що ці укази є "ганебними стосовно пам`яті мільйонів жертв фашизму, фактичною реабілітацією і героїзацією тих, хто співробітничав і воював на боці фашистської Німеччини".

"Ми вважаємо, що видані Президентом України укази не тільки принижують Україну як самостійну демократичну державу, але й поглиблюють подальший розкол українського суспільства, провокують в країні напруженість і протистояння між регіонами", - говориться у зверненні.

У ньому також зазначається, що "депутати Запорізької обласної ради і міськради рішуче засуджують неонацистську політику і вимагають від новообраного Президента негайно скасувати укази Президента України В.ЮЩЕНКА "Про присвоєння Р.Шухевичу звання Героя України", "Про присвоєння С.Бандері звання Героя України" і "Про вшанування учасників боротьби за незалежність України в 20 столітті".