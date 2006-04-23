МНС попереджує про можливі підтоплення в трьох областях

Міністерство з питань надзвичайних ситуацій попереджує про можливі підтоплення в Одеській, Київській та Чернігівській областях.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, за оперативною інформацією Українського Гідрометцентру, 23-25 квітня очікується формування найвищих рівнів водопільної хвилі по водопостах (в см над нулем поста): Рені 560-570 см, Ізмаїл 400-410 см, Кілія 245-255 см, Вилкове 165-170 см з підтопленням господарських об`єктів Ренійського та Ізмаїльського морських торговельних портів, господарських об`єктів м. Ізмаїл, низькорозташованих ділянок м. Вилкове.

23-24 квітня внаслідок подальшого зростання рівнів води на ділянці Дніпра вище Київського водосховища (в межах України) очікується досягнення відміток початкового обтоплення (порушення транспортного зв`язку) ряду прирічкових населених пунктів Ріпкинського (зокрема, с.Кукарі, Суслівка, Плехтіївка) та Чернігівського районів (зокрема, с.Прохорів) Чернігівської області.