У столиці Чаду Нджамені сьогодні зазнав катастрофи транспортний літак Ан-74, повідомляє агентство Ассошіейтед Прес.

За словами представника Агентства з безпеки і аеронавігації по Африці та Мадагаскару, на борту літака знаходилися шість членів екіпажу, всі вони загинули.

Літак перевозив продовольство з лівійського міста Себха. Під час посадки на борту літака виникли технічні проблеми.

Інші подробиці інциденту поки не повідомляються, передає NEWSru.