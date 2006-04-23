Зазнав катастрофи транспортний літак Ан-74
15:46, 23 квітня 2006Суспільство
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Усі шість членів екіпажу загинули
У столиці Чаду Нджамені сьогодні зазнав катастрофи транспортний літак Ан-74, повідомляє агентство Ассошіейтед Прес.
За словами представника Агентства з безпеки і аеронавігації по Африці та Мадагаскару, на борту літака знаходилися шість членів екіпажу, всі вони загинули.
Літак перевозив продовольство з лівійського міста Себха. Під час посадки на борту літака виникли технічні проблеми.
Інші подробиці інциденту поки не повідомляються, передає NEWSru.
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