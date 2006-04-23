Причина харківських вибухів - низькі ціни у ”Сільпо”

Правоохоронці не виключають того, що суботні вибухи у двох харківських супермаркетах могли статися внаслідок “нездорової конкуренції”.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив представник харківської міліції, коментуючи події суботи, 22 квітня, коли в середині дня майже одночасно пролунали вибухи в супермаркетах “Сільпо” та “ЮСІ” у житловому масиві Олексіївка.

“Вже поверхове зіставлення таких деталей, як вибір місця для вчинення вибухів, дня і часу, зокрема, наводить на думку, що це зроблено з метою залякати людей, щоб вони не заходили саме до цих магазинів”, - сказав співрозмовника агентства. Він також зауважив, що ціни в “Сільпо” на деякі товари трохи нижчі, ніж у його численних місцевих конкурентів, що й могло викликати такого роду “протидію”.

Співрозмовник агентства повідомив, що кримінальну справу за фактами вибухів порушено за статтею “злісне хуліганство”, і слідчо-оперативна група “інтенсивно працює”.

Водночас у телефонній розмові представник “Сільпо” відмовився відповідати на будь-які запитання кореспондента УНІАН, аргументуючи свою позицію тим, що це “не його компетенція”. Питання стосувалося того, чи не бачить керівництво “Сільпо” зв’язку з іншим вибухом в одному зі своїх магазинів, який стався в середині березня 2006 року.

Як повідомляв УНІАН, в результаті вибухів, які сталися 22 квітня в харківських супермаркетах «Сільпо» і «ЮСІ» в житловому масиві «Олексіївка», постраждали 14 осіб, зокрема дворічна дитина. Всі потерпілі були доставлені в лікарню з травмами середнього і легкого ступеня тяжкості, у деяких – струс мозку.