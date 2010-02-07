На Житомирщині сільський голова незаконно роздавав землю навіть після звільнення його з посади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прес-службі прокуратури Житомирської області з посиланням на міжрайонного природоохоронного прокурора Сергія КОКУ.

За його словами, на Житомирщині земля територіальних громад все частіше стає предметом зловживань службовців органів місцевого самоврядування.

Прикладом такого беззаконня він назвав дії колишнього голови Кочерівської сільради Радомишльського району. Той у 2006 році підробив рішення сільської ради та незаконно передав в оренду земельну ділянку приватній фірмі. Тоді ж його притягнули до адміністративної відповідальності. «Однак горе-керівник не зробив належних висновків та вчинив чергове беззаконня. Того ж року на підставі рішення сільради , яке на сесії не приймалося, 1,25 га землі територіальної громади передали у приватну власність черговій фірмі за підробленими документами», - уточнили в облпрокуратурі.

Такими діями зловмисник незаконно передав п’ятьом мешканцям різних областей по 0,25 га землі для спорудження житлових будинків у селі Кочерів під Житомиром.

«На підставі підроблених документів ці люди виготовили держакти на право власності на земельні ділянки, які підписав та затвердив на той час вже колишній сільський голова. Тоді він вже не обіймав цю посаду»,- зауважив прокурор.

За його словами, такими діями зловмисник завдав шкоди територіальній громаді села більш як на півмільйона гривень.

За цим фактом службової підробки за ч.1 ст. 366 Кримінального кодексу України порушено кримінальну справу та розпочато досудове слідство.