У Харкові за одну ніч вкрали 58 чавунних люків

У ніч на 10 лютого на теплових мережах у двох районах Харкова невідомі зловмисники викрали 58 чавунних кришок люків.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міської ради з посиланням на директора департаменту комунального господарства Віктора КІТАНІНА.

«Насторожує послідовність, з якою було вчинене зухвале викрадення комунального майна – одразу 46 люків підряд лише в одному Жовтневому районі. У Києві нещодавно дитина впала в один з таких люків й отримала серйозні травми. Щоб уникнути трагедії, усі постраждалі люки у Харкові були огороджені, а частина вже накриті. Правоохоронні органи займаються розслідуванням інциденту», - сказав В.КІТАНІН.

За його словами, приймальні пункти металобрухту купують такий метал за ціною 1 грн. за кілограм, а для комунальників кожен люк масою близько 40 кг коштує 890 грн. без урахування вартості роботи людей і транспортних витрат.