Президент підписав укази щодо створення трьох національних парків

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав укази щодо створення трьох національних природних парків на території України.

Відповідні укази розміщено на сайті глави держави.

Зокрема, на території Бердянського, Мелітопольського, Приазовського. Якимівського районів, Бердянська і Мелітополя Запорізької області створюється Приазовський національний природний парк.

До території Приазовського національного природного парку погоджено в установленому порядку включення 78126,92 га земель.

На території Глобинського, Оржицького та Семенівського районів Полтавської області, Чорнобаївського району Черкаської області створюється національний природний парк «Нижньосульський».

До території національного природного парку «Нижньосульський» буде включено 18635,11 га земель державної власності, у тому числі 1315 га земель, які вилучаються у державного підприємства «Золотоніське лісове господарство» і надаються парку в постійне користування, 441,3 га земель запасу на території Оржицького району та 431 га земель запасу на території Семенівського району, які надаються парку в постійне користування, та 16447,81 га земель, які включаються до складу національного природного парку без вилучення.

На території Бродівського, Буського та Золочівського районів Львівської області створюється національний природний парк «Північне Поділля».

До території національного природного парку «Північне Поділля» буде включено 15587,92 га земель державної власності, у тому числі 5434,4 га земель, що надаються (в тому числі з вилученням у землекористувачів) національному природному парку в постійне користування, та 10153,52 га земель, що включаються до його території без вилучення.