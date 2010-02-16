Житель Артемівська завдав дружині 8 ударів ножем, запідозривши у зраді

Житель м. Артемівська Донецької області завдав дружині вісім ударів ножем, запідозривши її у зраді.

Як повідомили УНІАН у відділі зі зв`язків із громадськістю Головного управління МВС України у Донецькій області, до Артемівського міськвідділу міліції надійшло повідомлення про поранення ножем жінки. Прибувши на місце події, міліціонери побачили, що біля входу в магазин лежить жінка, а тротуару віддаляється якийсь чоловік. Підозрюваного тут же затримали.

Слідством було встановлено, що 28-річний місцевий житель підозрював дружину у невірності. Дізнавшись, що дружина пішла до кафе, він побіг туди, захопивши із собою кухонний ніж. Молода жінка була у компанії подруг, коли чоловік підбіг до неї і завдав вісім ударів ножем. Незважаючи на всі зусилля медиків, 27-річна потерпіла померла.

Підозрюваного заарештовано, стосовно нього порушено кримінальну справу за ст. 115 КК України - «Вбивство». Ведеться слідство.