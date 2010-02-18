При вході до Херсонеса віруючих і екскурсантів розділять

Влада Севастополя і адміністрація Національного заповідника «Херсонес Таврійський» мають намір вже найближчим часом розділити потоки парафіян Свято-Володимирського собору, а також православних паломників, з одного боку, і відвідувачів Херсонеса, з іншого.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам перший заступник голови Севастопольської міськдержадміністрації Владимир КАЗАРІН.

«У міській держадміністрації обговорювалося питання про те, що до Херсонеса, в перспективі, має бути зроблено два окремі входи. Один вхід для того, щоб парафіяни могли у будь-який час, як того вимагає православний канон, прийти до Свято-Володимирського собору і вдень, і вночі. А з іншого боку, керівництво заповідника Херсонес абсолютно справедливо говорить, що неконтрольований потік паломників обертається для них іноді певною шкодою. Починаючи з того, що під виглядом паломників проходять люди, які у суто недобросовісний спосіб займаються всім: починаючи від викопування черепків, які вони там бачать, тим самим завдаючи шкоду культурному шару, і, закінчуючи тим, що під виглядом паломників проходять люди, які прийшли на екскурсію, але при цьому не сплатили за вхідний квиток».

На думку В.КАЗАРІНА, «це коштовний варіант, внаслідок того, що ми маємо побудувати другий вхід так, щоб він не порушував частину античної стіни, що збереглася, яка обгороджує Херсонес. Ми маємо звести спеціальну споруду, яка перетинатиме цю стіну, ніяк її не порушуючи, і потім виводити віруючих на майданчик перед собором, звідки вони потім потраплять на територію храму. Цей варіант вимагає великих інвестицій».

Він додав, що керівництво міста і церква шукають можливого інвестора, але «поки що цього немає, а рішення питання необхідно знайти вже сьогодні». Тому, сказав В.КАЗАРІН, «ми ухвалили остаточне рішення, схвалене і міською державною адміністрацією, і керівництвом заповідника, і Севастопольським благочинням, що на перших порах існуючий вхід розділятиме потоки людей на тих, хто йде до храму, і тих, хто є екскурсантом. Цей тимчасовий варіант має забезпечити нам спокійне розділення потоків, щоб більше не було жодних конфліктних ситуацій».