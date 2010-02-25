Чому директору школи заборонено викладати?

Депутати Дніпропетровської міської ради сьогодні на черговій сесії прийняли звернення до Верховної Ради України з проханням змінити Закон «Про засади запобігання та протидії корупції”, що набирає чинності 1 квітня ц.р.

Як передає кореспондент УНІАН, депутати мотивують своє звернення тим, що деякі положення закону „суперечать нормам багатьох законодавчих актів, обмежуючи права працівників освіти та науки”.

„Новий закон забороняє освітянам, які обіймають посади керівників навчальних закладів, вести викладацьку роботу в робочий час. Враховуючи те, що керівники таких закладів мають, як правило, наукові ступені та звання, така заборона погіршить якість підготовки молодих вчених, керівники втратять навички викладання, не зможуть раціонально організувати навчальний процес”, - наголошується у зверненні.

Депутати підкреслюють, що із запровадженням Закону «Про засади запобігання та протидії корупції” зарплати директора школи буде значно нижчою, ніж у вчителя. Це, за їх словами, призведе до вивільнення у Дніпропетровську близько 400 вакансій викладачів навчальних закладів різних рівнів акредитації та створить дефіцит кваліфікованих кадрів.

Депутати просять скасувати обмеження на виконання викладацьких робіт для керівників навчальних закладів та установ освіти та науки, які містить новий закон.