Євро на міжбанку котиться вниз

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9770/7,9855 грн./дол., ціни на російську валюту знизилися – 0,2653/0,2658 грн./рубль, котирування по євро-гривні пішли вниз – 10,7540/10,7715 грн./євро.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують падати – 1,3483/1,3485 дол./євро (середа, 24 лютого, - 1,3537/1,3539 дол./євро).

В середу, 24 лютого, Національний банк України вийшов на ринок із купувлею долара за курсом 7,98 грн./дол.