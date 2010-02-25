У Харкові пограбовано ювелірний магазин
23:30, 25 лютого 2010Суспільство
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Невідомий розбив вітрину
Сьогодні у Харкові пограбовано ювелірний магазин.
Як повідомили кореспонденту УНІАН в управлінні обласної міліції, пограбування сталося близько 17-ї години в магазині, розташованому в центрі міста на вулиці Сумській.
За попередніми даними, невідомий зайшов до магазину і попросив показати обручки. Потім, розбивши вітрину, забрав коштовності і швидко зник.
Міліція розшукує грабіжника.
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