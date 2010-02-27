Митники запобігли вивезенню за кордон стародруку XVIII століття

Співробітники Львівської митниці попередили спробу вивезення культурних цінностей за межі України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної митної служби, під час митного контролю міжнародного поштового відправлення працівники митниці звернули увагу на дрібний пакунок. Відправником значився громадянин України, мешканець Києва, який надсилав пакунок до Республіки Польща. У бандеролі була стародавня книга.

Мистецтвознавча експертиза підтвердила, що книга є друкованим виданням «Октоїх», який 1765 року видало Львівське Успенське Ставропігійне братство. Видання є повним, у задовільному стані, оправа збережена. На думку експертів, орієнтовна вартість його становить 10 тис. грн.

Книга є стародруком і становить культурну цінність, може бути внесена до Державного реєстру національного культурного надбання, тому вивезенню за кордон не підлягає.