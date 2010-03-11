Пожежа у квартирі на Хрещатику: загинув чоловік

Сьогодні у Києві внаслідок пожежі у житловому будинку за адресою: Хрещатик, 13/2 загинув 46-річний чоловік.

Як повідомили УНІАН працівники міліції та пожежні, які зараз перебувають на місці події, займання сталось близько 17.15. За попередніми даними, чоловік, що загинув, перебував у нетверезому стані. Ймовірною причиною його смерті стало паління в ліжку.