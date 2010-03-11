Пожежа у квартирі на Хрещатику: загинув чоловік
17:51, 11 березня 2010Суспільство
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Покійному було 46 років
Сьогодні у Києві внаслідок пожежі у житловому будинку за адресою: Хрещатик, 13/2 загинув 46-річний чоловік.
Як повідомили УНІАН працівники міліції та пожежні, які зараз перебувають на місці події, займання сталось близько 17.15. За попередніми даними, чоловік, що загинув, перебував у нетверезому стані. Ймовірною причиною його смерті стало паління в ліжку.
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