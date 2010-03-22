Вендетта по-хмельницьки: чоловік обпік колишню дружину кислотою

28-річний мешканець Хмельницького помстився колишній дружині за розлучення, обпікши її обличчя сірчаною кислотою.

Як передає кореспондент УНІАН, за повідомленням прес-служби УМВС України у Хмельницькій області, чоловік заздалегідь готувався до нападу: придбав сірчану кислоту, вивчив розпорядок дня екс-дружини, подбав про маскування.

У день розправи чоловік, аби його не впізнали, переодягнувся у жіночий одяг. Волосся та обличчя прикрив хустиною. Підстерігши дружину неподалік будинку, він плеснув їй в обличчя сірчаною кислотою. Жінка від несподіванки навіть не встигла розгледіти обличчя свого кривдника, лише закричала від болю. Від опіків у жінки дуже постраждали очі і, щоб зберегти зір, їй необхідна пересадка рогівки.

Заховавши одяг, зловмисник, задоволений помстою, повернувся додому у Дунаєвецький район, де мешкав останнім часом разом із сестрою.

Наразі підозрюваний у вчиненні злочину затриманий і перебуває під вартою. За фактом заподіяння тілесних ушкоджень порушено кримінальну справу, розслідування триває.