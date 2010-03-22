Бельгійка і полька намагалися незаконно вивезти з України малюка

12:55, 22 березня 2010
Суспільство
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За дитину давали 3 тисячі євро

Двох іноземок, які намагалися незаконно вивезти з України маленького хлопчика, затримано в пункті пропуску «Краківець» на Львівщині.

Про це УНІАН повідомили у відділі з питань взаємодії зі ЗМІ Державної прикордонної служби України, зазначивши, що громадянки Бельгії та Польщі намагалися видати малюка за дворічну дівчинку.

Зокрема, за даними прикордонників, легковик «Фольксваген», яким керувала 56-річна бельгійка, в’їхав у пункт пропуску вчора близько 15.00. В машині також знаходилася 26-річна громадянка Польщі з дитиною. Разом зі своїм паспортом полька подала на контроль довідку про звернення в органи внутрішніх справ України із заявою про втрату паспорта доньки, з якою вона начебто приїхала. Однак згідно з базою даних Держприкордонслужби, іноземка перетинала кордон нашої держави без дитини.

Після того, як обох іноземок запросили для співбесіди, з’ясувалося, що «дівчинка» насправді є хлопчиком. Полька зізналася, що погодилася перевезти його через кордон за 3 тисячі євро. Цю суму начебто пообіцяв батько малюка - громадянин США. За словами перевізниці, мати хлопчика померла, а бабуся, яка живе у Львові, утримувати внука не хотіла.

На цей час прикордонники повідомили про спробу незаконного вивезення дитини органи СБУ та МВС. Обставини правопорушення з’ясовуються.

 

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