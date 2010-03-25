В.о. глави ФДМУ прогнозує ухвалення закону про Фонд держмайна

Виконуючий обов`язки голови Фонду держмайна України (ФДМУ) Володимир РЯБЧЕНКО прогнозує ухвалення Верховною Радою України закону про Фонд державного майна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив учора журналістам.

За словами В.РЯБЧЕНКА, досягнуто попередніх домовленостей щодо ухвалення парламентом і підписання Президентом України закону про Фонд держмайна.

Як повідомляв УНІАН, 4 лютого 2009 року Верховна Рада ухвалила Закон «Про Фонд державного майна України».

20 лютого Президент України Віктор ЮЩЕНКО застосував право вето до цього закону і повернув його зі своїми пропозиціями для повторного розгляду парламенту.

6 квітня 2009 року Верховна Рада скасувала прийнятий 4 лютого закон.