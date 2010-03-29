У столиці назвали лауреатів «Київської пекторалі» (список)

У Києві з нагоди Міжнародного дня театру привітали лауреатів театральної премії «Київська пектораль-2009».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської держадміністрації, премії кращим театральним діячам на сцені Національного академічного театру оперети вручив заступник голови КМДА Віталій ЖУРАВСЬКИЙ.

Цього року оргкомітет премії визначив лауреатів у десяти номінаціях. Зокрема, лауреатами у номінації «За вагомий внесок у театральне мистецтво» стали Ірина БУНІНА та Валерій БЕСАРАБ.

Премію «За кращу драматичну виставу» отримав театр на Подолі за виставу «Мертві душі» режисера Ігоря СЛАВІНСЬКОГО, а кращою музичною виставою визнано «Сорочинський ярмарок» театру оперети. Кращою дитячою виставою експерти визнали виставу Молодого театру «Примхливе кохання Дроздоборода» режисера Юлії МАСЛАК.

У номінації «За кращу камерну виставу (виставу малої сцени)» перемогу отримала вистава «Люксембурзький сад» (театр на Подолі, режисер І.СЛАВІНСЬКИЙ). Також І.СЛАВІНСЬКИЙ отримав премію «За кращу режисерську роботу». Цю нагороду принесла йому вистава «Мертві душі».

Кращим актором 2009 року став Богдан БЕНЮК – премію «За краще виконання чоловічої ролі» він отримав за виставу «Одруження» (Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка). У номінації «За краще виконання жіночої ролі» перемогла акторка «Театру на Подолі» Софія ПИСЬМАН (вистава «Мертві душі»).

Премію «За кращу оригінальну музику до вистави» отримав композитор Юрій ШЕВЧЕНКО, що написав музику до вистави «Примхливе кохання Дроздоборода» (Молодий театр).

Кращим дебютом 2009 р. визнано роботу режисерів вистави «Граємо Чонкіна» («Театр драми і комедії на Лівому березі Дніпра») Олександра КОБЗАРА та Андрія САМІНІНА.

Під час урочистої церемонії нагородження лауреатів В.ЖУРАВСЬКИЙ вручив також ордери на квартири працівникам театральної сфери: дирижеру Національної опери України Герману МАКАРЕНКУ та директору-розпоряднику Молодого театру Володимиру ГАЛАЦАНУ.

«Підтримуючи культуру, ми рятуємо світ від бездуховності. Дуже важливо не забувати про це і столична влада не забуває. Свідченням того є те, що навіть у складні часи економічної кризи, ми знаходимо можливість відзначати найкращих акторів, режисерів та інших представників театрального мистецтва єдиною в Україні театральної премією «Київська пектораль», яка сьогодні становить 1000 доларів для кожного лауреата», – зазначив В.ЖУРАВСЬКИЙ.

В мерії нагадують, що театральна премія «Київська пектораль» була заснована у 1992 р. Її співзасновниками стали Спілка театральних діячів України та Головне управління культури і мистецтв. Перша презентація премії відбулася 1993 р. Це була перша театральна премія на теренах колишнього Радянського Союзу. На сьогодні “Київська пектораль” залишається єдиною театральною премією у місті Києві.

Премія присуджується виключно за творчі здобутки театрів та окремих митців за календарний рік, що передує врученню премії і проводиться щорічно у переддень Міжнародного дня театру.