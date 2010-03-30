Французькі бізнесмени хочуть активізуватися на Донеччині

Французькі бізнесмени планують активізувати свою діяльність за різними напрямами у Донецькому регіоні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької обласної держадміністрації, про це повідомив Надзвичайний і Повноважний Посол Франції в Україні Жак ФОР на зустрічі з головою ОДА Анатолієм БЛИЗНЮКОМ.

«Ми би хотіли продовжити співпрацю по проекту використання газу метану, в якому беруть участь п`ять шахт області. Наші фахівці зацікавлені попрацювати у транспортній сфері, будівництві терміналів Донецького міжнародного аеропорту, з питань поновлюваних джерел енергії», - сказав французький посол.

У свою чергу, А. БЛИЗНЮК запевнив Ж. ФОРА в тому, що місцева влада буде надавати підтримку французьким інвесторам. «Завдання регіональної влади - надавати всебічну допомогу зарубіжним інвесторам за всіма напрямами», - зазначив голова облдержадміністрації.

Крім того, А. БЛИЗНЮК запросив представників бізнесу Франції взяти найактивнішу участь у черговому Міжнародному Саміті, який відбудеться у Донецьку в жовтні цього року.

Також під час зустрічі Ж. ФОР попросив голову ОДА посприяти у відкритті на Донеччині представництва громадської організації «Альянс Франсез», яка займається популяризацією французької мови і культури у багатьох країнах світу. При цьому посол запевнив А. БЛИЗНЮКА, що просування Донецького регіону у Франції, як і раніше, буде серед пріоритетів його діяльності.