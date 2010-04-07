Фантастика по-київськи: концепція Генплану обіцяє 50 нових станцій метро

У концепції Генерального плану розвитку столиці до 2025 року передбачається будівництво близько 50 нових станцій метрополітену, в середньому по три станції на рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час інтернет-конференції повідомив в.о. начальника Головного управління містобудування, архітектури і дизайну міського середовища Києва Сергій БРОНЕВИЦЬКИЙ.

Крім того, за його словами, передбачається завершення і пуск в експлуатацію міської електрички, котра зв`яже між собою й існуючі лінії метрополітену, і Центральний залізничний вокзал, і новий Дарницький залізничний вокзал, і пересадкові вузли, які будуть зв`язані з лініями швидкісного трамвая.

«Тобто, фактично ми створюємо альтернативу кільцевої лінії метрополітену. Але при цьому витрачати величезні бюджетні кошти не буде потреби, адже сьогодні залізничні колії вже збудовані, місця залізничних станцій визначені, і завдання міста - лише виділити гроші на будівництво сучасних платформ, підходів і під`їздів до них і раціонально розподілити маршрути міського транспорту, які забезпечуватимуть доставку пасажирів до пересадкових вузлів», - підкреслив С.БРОНЕВИЦЬКИЙ.

У концепції Генплану, за його інформацією, також передбачається будівництво біля цих великих пересадкових вузлів перехоплюючих паркінгів: «Ми пішли цим шляхом, вивчивши досвід європейських міст, і такий підхід, на нашу думку, дасть можливість частково знизити навантаження на транспортну систему міста».