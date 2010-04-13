Опозиція вимагає не відкладати антикорупційні закони до Нового року

У Верховній Раді України за ініціативою народного депутата Романа ЗВАРИЧА ("наша Україна – Народна самооборона") зареєстровано проект Закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання та протидії корупції".

Текст відповідного законопроекту розміщений на офіційному сайті Верховної Ради.

Зокрема, Р.ЗВАРИЧ пропонує перенести з 1 січня 2011 року на 1 травня 2010 року термін набуття чинності законів "Про засади запобігання та протидії корупції" та "Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень".

Як повідомляв УНІАН, 10 березня Верховна Рада прийняла закон, яким передбачено перенести з 1 квітня 2010 року на 1 січня 2011 року введення в дію законів «Про принципи запобігання і протидії корупції», «Про відповідальність юридичних осіб за здійснення корупційних правопорушень» і «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України про відповідальність за корупційні правопорушення», прийнятих 11 червня 2009 року.

За перенесення дії антикорупційних законів виступала фракція Партії регіонів. Олександр ЛАВРИНОВИЧ, який тоді обіймав посаду першого заступника голови ВР, відзначав, що відтермінування дії цих законів необхідне, оскільки вони містять норми, які «спрямовані проти більшості громадян України». За його словами, цими законами, по суті, був «відкритий фронт боротьби з усіма працівниками освітньої сфери, медицини, з усіма сумісниками, які працюють в приватному підприємництві».

11 березня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що в разі необхідності буде розглянуто можливість прискорення набрання чинності антикорупційними законами.