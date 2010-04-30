Міськрада заборонила підліткам перебувати на вулиці після 23.00

Міська рада Хмельницького заборонила підліткам без супроводу батьків перебувати на вулиці, у закладах дозвілля, громадського харчування, розважальних закладах після 23.00.

Як передає кореспондент УНІАН, аідповідне рішення було прийнято на сесії міської ради.

У літній період заборона діятиме з 23-ї години, а в осінньо-весняний період - з 22-ї.

Контроль за дотриманням постанови здійснюватимуть безпосередньо ініціатори - служба у справах дітей, а також міське управління освіти, управління у справах сім`ї та молоді, міський відділ УМВС України. Вони проводитимуть цільові рейди і виявлятимуть порушників, з якими проводитимуть роз`яснювальну роботу.