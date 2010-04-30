1 травня в Україні потеплішає до 25°.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, завтра в Україні мінлива хмарність. Без опадів, лише на крайньому заході вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі - 7-12°, у східних, центральних областях та в південній частині місцями - 4-6° тепла; вдень - 20-25° тепла, на узбережжі морів - 16-19°; в Карпатах вночі - 3-8° тепла, вдень - 9-14°.

У Київській області мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі - 7-12°, вдень - 20-25°.

Завтра в Києві мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі - 10-12°, вдень - 22-24°.