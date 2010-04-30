На травневі свята проблематично буде проїхати не лише центром Києва

Комунальна корпорація «Київавтодор» 1-4 травня проводитиме ремонтні роботи з ліквідації ямковості у всіх 10 районах міста і просить водіїв з розумінням поставитись до тимчасових незручностей.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Роботи відбуватимуться на 70 об’єктах вулично-шляхової мережі міста, а саме:

1 травня - вул. Боженка, Славгородська, Сормовська, М.Раскової, Флоренції, Туманяна, Героїв Дніпра, Богатирська, Дарвіна, Звіринецька, Кропивницького, Сирецька, Набережно-Хрещатицька, Гонти, Кирпоноса, просп. Бажана, Комарова, бульв. Кольцова.

У нічний час з 1 на 2 травня дорожники ремонтуватимуть шляхопровід на розі вул. Богатирської та Оболонського просп.

2 травня - вул. Боженка, Славгородська, Сормовська, Радунська, Мазепи, Інститутська, Сирецька, Набережно-Хрещатицька, Гонти, Нагірна, Верховинна, Горбачова, Московська, Плеханова, просп Бажана, Комарова, бульв. Давидова, Лесі Українки.

3 травня - вул. Дубініна, Промислова, Шевченка, Радунська, Електротехнічна, Бальзака, Краківська, Бажова, Червонофлотська, Набережно-Хрещатицька, Бережанська, Петропавлівська, Верховинна, Горбачова, Половецька, Бакинська, Пимоненка, Симиренка, Сирецька, Білицька, Цитадельна, Лейпцизька, просп. Бажана, Комарова, Оболонський просп., Майдан Незалежності.

У нічний час з 3 на 4 травня - Південний мостовий перехід.

4 травня - вул. Дубініна, Славгородська, Пухівська, Червоногвардійська, Азербайджанська, Приозерна, Бережанська, Петропавлівська, Копилівська, Богатирська, Буслівська, Набережно-Хрещатицька, Бакинська, Пимоненка, Татарська, Нагірна, Каблукова. Новоселицька, Сормовська, Сирецька, Білицька, Шевченка, просп. Бажана, Комарова, Майдан Незалежності.

У нічний час з 4 на 5 травня – Південний мостовий перехід (з’їзд на Набережно-Корчуватську).

Обмеження руху транспорту не передбачається.

Як повідомили в КК «Київавтодор», у місцях виконання робіт виставляються засоби колективного захисту: огороджувальні бар’єри, сигнальні конуси та віхи, тимчасові дорожні знаки, причепи безпеки, машини прикриття тощо.