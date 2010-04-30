Київрада продала майже 1,5 га землі в столиці

Депутати Київської міської ради погодила продаж 4 земельних ділянок у столиці загальною площею 1,418 га за 40 млн. 885 тис. грн.

Відповідні рішення були ухвалені на засіданні Київради 29 квітня.

Так, дві земельні ділянки були продані ТОВ «Шпиль». Одна з них – для будівництва і реконструкції житлового будинку в Платонівському провулку, 1-Г, що в Солом’янськом районі, площею 0,319 га за 9 млн. 23 тис. грн. Друга - для будівництва і реконструкції офісно-готельного комплексу по вул. Крупської, 4 у Дарницькому районі площею 0,384 га за 8 млн. 893 тис. грн. Обидві ділянки забудовані.

Малому приватному підприємству «АЛЬФА-П» погоджено продаж земельної ділянки площею 0,018 га по вулиці Героїв Дніпра, 30, що в Оболонському районі, за 428 тис. гривень для будівництва і обслуговування павільйону з продажу товарів широкого вжитку.

При цьому Київрада внесла зміни до Програми розвитку зеленої зони Києва, виключивши ділянку з переліку озеленених територій загального користування. Ділянка вільна від забудови.

Крім того, за 22 млн.541тис. грн. вирішено продати ТОВ «Нео-бізнес системи» 0,697 га по вулиці Івана Федорова, 32 у Солом’янському районі. Тут заплановано здійснити будівництво і реконструкцію існуючої будівлі під офісно-складський комплекс.