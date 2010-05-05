Мінохорони здоров'я попереджає: кліщі можуть залишатися в одязі

Міністерство охорони здоров’я закликає українців під час відпочинку на природі остерігатися укусів кліщів, які з початком весни активізувалися в лісах і парках.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МОЗ.

Як підкреслюють медики, укуси кліщів загрожують людині такими хворобами, як іксодовий кліщовий бореліоз (хвороба Лайма), кліщовий вірусний енцефаліт та марсельська гарячка.

З огляду на це, Міністерство охорони здоров`я України інформує про методи особистого захисту від укусів кліщів. Насамперед, під час прогулянок на природі рекомендується одягатися у світлий однотонний з довгими рукавами одяг, що щільно прилягає до тіла і на якому легше помітити комах. Необхідно також одягнути головний убір.

Повернувшись додому, потрібно відразу змінити і ретельно оглянути одяг, випрати та випрасувати його. Найчастіше кліщі чіпляються до одягу людини, тому можуть присмоктуватись не лише під час перебування на природі, а й згодом, перекочувавши із одягу, застерігають медики.

Також МОЗ рекомендує використовувати для захисту від кліщів спеціальні ефективні засоби, найчастіше це аерозолі, які відлякують кліщів.

У разі виявлення на шкірі кліща, що присмоктався, необхідно відразу звернутися до найближчого травмпункту. Якщо немає такої можливості, потрібно видалити його самостійно: змастити кліща олією (при цьому не заливати його, щоб не задихнувся) та повільно видалити разом із хоботком, розхитуючи паразита пальцями, обгорнутими марлевою серветкою, пінцетом чи петлею з нитки. Після цього місце присмоктування необхідно змастити розчином йоду або спиртом.

Якщо ж видалення невдале і хоботок кровососа залишився у ранці, його видаляють стерильною голкою. Після цього необхідно ретельно вимити руки з милом, а кліща спалити.

Впродовж двох тижнів необхідно щодня вимірювати температуру тіла, а в разі її підвищення чи виникнення почервоніння на шкірі звернутися до лікаря, наголосили в МОЗ.