Мерію Бердянська «замінували», щоб помститися водію маршрутки

У Запорізькій області працівники міліції затримали 28-річного уродженця Сумської області, який 4 травня повідомив про замінування будинку мерії м. Бердянська.

Як повідомили УНІАН у Центрі суспільних зв`язків Запорізького главку міліції, зловмисником, з вини якого 25 представників спецслужб: міліції, МНС, СБУ, а також медики були на півдня безпідставно відлучені від своєї безпосередньої роботи, виявився 28-річний гість Бердянська - уродженець Сумської області, який приїхав у портове місто на заробітки (працював у будівельній бригаді на одній з баз міста).

За даними ЦГЗ, увечері напередодні повідомлення про мінування міськвиконкому Бердянська "молодик випив і спробував зупинити маршрутне таксі, що слідувало в місто. Водій не зупинився, чим дуже образив чоловіка, і той вирішив "відігратися" на місцевій владі. За його розрахунками, повідомлення про мінування мерії мало налякати чиновників, але цього не сталося: 4 травня працівники Бердянського міськвиконкому у зв`язку з першотравневими святами відпочивали вдома".

На сьогодні чоловіка затримано, вирішується питання про порушення стосовно нього кримінальної справи за ст. 259 Кримінального кодексу України - "Свідомо помилкове повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення або пошкодження об`єктів власності".

Як покарання ця стаття передбачає обмеження свободи на строк до трьох років.