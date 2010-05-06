В Одесі на хабарі погоріли одразу суддя, його помічник і адвокат

Співробітники Управління СБУ і прокуратури Одеської області затримали суддю районного суду Одеси за підозрою в хабарництві.

Як повідомив сьогодні УНІАН керівник прес-групи УСБУ Ігор СКУРТОВ, «суддя вимагав і одержав хабар у розмірі 5 тис. дол., обіцяючи звільнити від кримінальної відповідальності жителя Одеси».

Першу частину хабара у розмірі 1 тис. дол. суддя одержав через свого помічника, а другу частину обумовленої суми в розмірі 4 тис. дол. мав передати адвокат. Але у момент передачі підприємцем грошей адвокат був затриманий правоохоронцями, після цього затримані суддя і його помічник.

Як уточнив І.СКУРТОВ, стосовно судді прокуратурою порушена кримінальна справа за ознаками ч.2 ст. 368 КК України, а стосовно його помічника і адвоката - за ознаками ч. 5 ст. 27 і ч. 2 ст. 368 КК України (посередництво при вимаганні хабара).