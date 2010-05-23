Дільничний міліціонер для покращення показників підробив протоколи

У Сумській області передано до суду кримінальну справу щодо колишнього дільничного інспектора, який для покращення кількісних показників роботи підробив протоколи про вчинення правопорушень.

Як повідомив УНІАН прокурор відділу прокуратури Сумської області Анатолій ПИРХА, Конотопською міжрайонною прокуратурою передано до суду з обвинувальним висновком кримінальну справу стосовно дільничного інспектора одного з відділів міліції Конотопа, який, зловживаючи службовим становищем, підробив протоколи про вчинення місцевим жителем адміністративних правопорушень і постанову про накладення на нього адміністративних стягнень. При цьому житель Конотопа не знав, що він є правопорушником, зауважив прокурор.

Кримінальну справу щодо колишнього дільничного інспектора було порушено за ч. 3 ст. 364 і ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України.