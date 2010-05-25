Парк в українському селі підтримають дев'ять країн

Представники дев`яти країн - учасниць Міжпарламентської асамблеї СНД мають намір підтримати розвиток «Парку Київська Русь» (село Копачів Обухівського району Київської області).

Про це повідомив заступник начальника експертно-аналітичного управління Міжпарламентської асамблеї СНД Костянтин ПШЕНКО у коментарі кореспонденту УНІАН на фестивалі Парку - «Київська Русь ХIII ст.».

«Такий історичний проект – єдиний на території СНД. Коли ми обговорювали на комісії цей проект, всі країни та їх представники – а це і депутати парламентів, і спікери – всі треті особи країн СНД, підтримали цей проект. Ми маємо намір ухвалити ряд відповідних документів щодо підтримки «Парку Київська Русь». Це говорить про значущість цього проекту не лише для України, а й для всього СНД», - підкреслив К.ПШЕНКО.

На його думку, «Парк Київська Русь» - «це те місце, де історія сама об`єднує».

Представник Міжпарламентської асамблеї СНД відзначив, що для нього було приємно і несподівано побачити на фестивалі представників клубів реконструкцій з Санкт-Петербурга.

«Вони придбали костюми і самі сюди приїхали – от наочна об`єднувальна роль історії - у проекті «Київська Русь»», - сказав К.ПШЕНКО.

На його думку, в історію важливо не переносити сучасний світогляд, концепції. «Для людей того часу були інші цінності – і їх треба зрозуміти. І саме те, що тут відбувається (у «Парку Київська Русь». – УНІАН), дає можливість наочно зрозуміти наших предків», - відзначив представник Асамблеї.

У свою чергу депутат Київської обласної ради Сергій ЗІМІН відзначив актуальність питання історичної пам`яті у нашій державі.

«Проект «Парк Київська Русь» важко переоцінити. Він спрямований на відродження і популяризацію української культури та історичної спадщини. Я думаю, на рівні Київської області буде прийнято програму, в якій передбачатимуться заходи щодо «Парку Київська Русь», - сказав він.

За словами радника голови Київської обласної адміністрації Євгена СЛІПІНСЬКОГО, минулого тижня проект «Парк Київська Русь» отримав підтримку губернатора Київської області Анатолія ПРИСЯЖНЮКА .

«Про Київщину мають знати в інших країнах, і не лише в Європі. Ми є центром слов`янської культури – потрібно, щоб це знали всі, потрібно, щоб цим пишалися і наші діти в майбутньому. Надалі надаватиметься підтримка проекту... Вже є спільні ідеї, все це втілюватиметься у життя. Хотілося б, щоб скоріше було відтворено сам Дитинець Києва. Тоді не лише від споглядання шоу, яке відтворює ті часи, звичаї і традиції, ми могли б ще відчути дух слов`янського народу, входячи у стародавні храми, йдучи вулицями, які відтворюють те історичне минуле», - відзначив Є.СЛІПІНСЬКИЙ.

Кажучи про труднощі, з якими стикається «Парк Київська Русь», автор проекту «Парк Київська Русь», президент добродійної організації «Слов`янський фонд» Володимир ЯНЧЕНКО відзначив лише помилки метеорологів: «У дні фестивалів у Парку прогноз погоди постійно обіцяє дощ, град і вітер. Це дуже сильно змушує хвилюватися... Однак у день фестивалю в Києві йде дощ, а в селі Копачів Обухівського району дощу немає...”.

В.ЯНЧЕНКО також додав, що найголовніше, з чим ми працюємо, – це з власними душами, щоб не опустилися руки, і ми досягли тієї мети, яку собі накреслити – тобто все спорудили».

У ці вихідні гості Парку побачили баталії, засновані на історичних подіях, - битви русичів з кочівниками і європейськими завойовниками. Представники клубів реконструкцій відтворили баталії, які могли відбуватися за часів XIII століття, коли Київська Русь була розгромлена, князі між собою сварилися, але потім знаходили мудрість і мирилися. Гості свята побачили театралізовану виставу про те, як жили наші предки. Видовищність заходу забезпечили спеціально запрошені каскадери.

Нічна битва, фаєршоу, східні і слов`янські танці і грандіозний феєрверк стали найяскравішою і пам`ятною частиною фестивалю «Київська Русь ХIII ст.».

Як повідомляв УНІАН, 29-30 травня в «Парку Київська Русь» проходитиме святкування Дня Києва.

У театралізованій виставі буде відтворено історію виникнення Києва, згідно з «Повістю временних літ».

Також у ці дні в Парку відбудеться рок-концерт, на якому свої музичні програми презентують 30 українських рок-гуртів.

Окрім того, у «Парку Київська Русь» пройдуть ярмарок, майстер-класи з народних ремесел, народні ігри і забави, також можна буде відвідати середньовічний тир (традиційний лук, метання ножів тощо).

Дістатися до «Парку Київська Русь» з Києва можна за 45 хвилин. У вихідні дні з 09.00 у напрямку “Парку Київська Русь” курсують автобуси від станції метро «Видубичи» (зупинка - дорога у напрямку до Обухова перед залізничним мостом). Інтервал руху - 30 хвилин. Ціна проїзду - 20 грн. Вартість квитка у фестивальний день - 80 грн., дитячий квиток коштує 50 грн., для дітей до 7 років - безкоштовно.

У День Києва ціна квитка для дорослого становитиме 60 грн., дитячий квиток коштуватиме 40 грн., для дітей до 7 років - безкоштовно.