Знайшлася найдовша в світі підземна річка

На півострові Юкатан в Мексиці виявлена найдовша в світі підземна річка, довжина якої 155 кілометрів, повідомили представники влади штату Кінтана-Роо, де було зроблено це відкриття.

Річку випадково знайшли два американські аквалангісти-спелеологи, які наприкінці січня здійснювали занурення в підземних озерах національної історичної і туристичної зони Рів`єра-Майя.

У цьому районі Карибського узбережжя Мексики розташовані гідні світової популярності археологічні центри стародавньої цивілізації індіянців-майя Чичен-Іца, Ушмаль, Тулум, Коба. Проте, як вважає директор департаменту туризму штату Кінтана-Роо Ленін Амаро Бетанкур (Lenin Amaro Betancourt), за всіх наукових робіт та досліджень, що постійно ведуться, земля Рів`єри-Майя зберігає ще багато сюрпризів і знахідок.

За його словами, протягом минулого місяця науковцям вдалося лише поверхнево дослідити підземну річку і дати їй назву Сак-Актун, що мовою майя означає "довга вода".

Дві інші підземні річки, що вважалися досі найдовшими на планеті - Окс-бель-Ха довжиною 146 кілометрів і Дос-Охос завдовжки 58 кілометрів - також протікають під землею Рів`єри-Майя.

РІА "Новости"