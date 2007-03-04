Вбивство туристів прирівняне до згвалтування неповнолітніх
21:50, 04 березня 2007Суспільство
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Так захищають туристичний бізнес
Парламент Перу одностайно ухвалив закон, згідно з яким убивство або завдання тілесних ушкоджень туристам каратиметься довічним ув`язненням. Раніше таке покарання передбачалося за тероризм або згвалтування неповнолітніх. За самий лиш напад на туристів засуджуватимуть до терміну від 20 до 25 років, повідомляє Associated Press.
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