Вбивство туристів прирівняне до згвалтування неповнолітніх

Парламент Перу одностайно ухвалив закон, згідно з яким убивство або завдання тілесних ушкоджень туристам каратиметься довічним ув`язненням. Раніше таке покарання передбачалося за тероризм або згвалтування неповнолітніх. За самий лиш напад на туристів засуджуватимуть до терміну від 20 до 25 років, повідомляє Associated Press.