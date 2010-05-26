Депутат Кисельов пропонує вилучити з закону про Голодомор слово "геноцид"

Народний депутат Василь КИСЕЛЬОВ пропонує вилучити із ст. 1 Закону України "Про Голодомор 1932-1933 років в Україні” поняття "геноцид".

Відповідний законопроект, текст якого розміщено на офіційному сайті Верховної Ради, зареєстровано сьогодні.

Зокрема, В.КИСЕЛЬОВ пропонує викласти статтю 1 закону у такій редакції: “Голодомор 1932-1933 років в Україні є злочином тоталітарного режиму, трагедією українського народу”.

Як зазначається у пояснювальній записці до документу, "реалізація положень поданого законопроекту після його прийняття змін до інших законів не потребує".

Крім того, автор переконаний, що ухвалення його законодавчої ініціативи "сприятиме підвищенню авторитету України на міжнародному рівні".