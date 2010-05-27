У Бойка повідомляють про захоплення реєстратора акцій ММК ім.Ілліча

У Києві сталося захоплення «Української реєстраційної компанії», яка здійснює ведення реєстру акцій ВАТ «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча» і ЗАТ «Ілліч-Сталь». Про це повідомляє газета трудового колективу ММК ім. Ілліча «Іллічівець».

За даними видання, група невідомих блокує доступ співробітників до робочих місць, а директора «Української реєстраційної компанії» повідомили, що на його місце вже призначено нового керівника.

У даний час на ММК ім. Ілліча готується звернення до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

«Щодо поширеної у ЗМІ інформації про нібито нічну спробу силового захоплення заводоуправління ММК ім. Ілліча в Маріуполі,, то вона не відповідає дійсності», - повідомляє газета.

Як повідомляв УНІАН, 26 травня під час прес-конференції представник компанії «Формігос Холдинг Лтд.» (Кіпр) Б.ПОДОЛЬСЬКИЙ заявив про те, що 90% акцій ВАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча» були придбані на користь російської компанії.

За його словами, компанії «Формігос Холдинг Лтд.», «Рівейн Лтд.», а також ще кілька компаній викупили 100% акцій ЗАТ «Ілліч-Сталь», якому належать близько 90% акцій ММК ім. Ілліча.

При цьому Б.ПОДОЛЬСЬКИЙ уточнив, що операцію було здійснено у травні 2009 року, проте, згідно з умовами підписаного між покупцем і продавцем договору, вона не підлягала оприлюдненню протягом одного року. За його словами, для російської компанії, на користь якої здійснювалася операція, металургія є профільним бізнесом. “Ця компанія володіє металургійними активами в Україні, але поки ми не маємо повноважень її називати”, – сказав Б.ПОДОЛЬСЬКИЙ і додав: “Я сподіваюся, що через два-три тижні ми зможемо надати детальнішу інформацію з приводу цієї операції”.

26 травня генеральний директор ВАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча» Владимир БОЙКО спростував інформацію про продаж підприємства. «Це 100%-ва брехня, якісь рейдери, яких не можна посадити, намагаються одержати контроль над підприємством. Рейдерська атака на підприємство йде вже понад рік, ми навіть збори акціонерів не можемо провести», – заявив він і підкреслив, що структура власників підприємства залишається незмінною.

Відзначимо, що збори акціонерів ВАТ «ММК ім. Ілліча», заплановані на кінець квітня цього року, було перенесено на пізніший термін.

Згідно з інформацією, оприлюдненою на сайті газети трудового колективу ММК ім. Ілліча «Іллічівець», причиною перенесення дати зборів була прийнята 18 березня п.р. Донецьким господарським судом ухвала, якою реєстраційній компанії забороняється видача реєстру акціонерів. «Цією ухвалою суд, ще навіть не розпочавши розгляд питання, а лише у забезпечення позову, порушуючи статті 67 Господарського процесуального кодексу України, ухвалює рішення, що робить неможливим проведення зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства», – йдеться в інформації газети.

«Іллічівець» також нагадує, що це вже не перша попередня ухвала суду. Для аналогічного забезпечення позову на 14 тисяч акцій суд ще 12 травня 2009 року прийняв ухвалу, якою заборонив рух більш як 3 млрд. акцій, чим явно перевищив доцільний рівень забезпечення вимог. На підприємстві переконані у тому, що те, що все відбувається, є ланцюгом добре спланованої рейдерської атаки на акціонерне товариство.

Згідно з інформацією газети «Іллічівець», рішення суду на забезпечення позовів оскаржено.

Довідка УНІАН. ВАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча» – одне з найбільших українських металургійних підприємств. Комбінат є підприємством повного циклу. Спеціалізується на виробництві тонкого і товстого конструкційного листа, безшовних труб, балонів.

ММК ім. Ілліча за підсумками 2009 року скоротив виробництво основних видів продукції на 19,6-29,2% порівняно з 2008 роком.

ВАТ «ММК імені Ілліча» – колективне підприємство. Власником контрольного пакету акцій ВАТ (більш як 90%) є ЗАТ «Ілліч-Сталь». У свою чергу, засновником ЗАТ є організація орендарів підприємства.