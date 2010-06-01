Банки знижують процентні ставки за депозитами, але повільно

Українські банки знижують процентні ставки за депозитними вкладами, але не так суттєво, як в попередні тижні.

Про це повідомила в коментарі агентству УНІАН заступник голови правління «Брокбізнесбанку» Наталія СИНЯВСЬКА.

На її думку, «це пов`язано з тим, що більшість банків депозитні ставки вже знизили, при цьому надалі не виключений новий виток зниження, оскільки вартість цього виду ресурсів все ще висока».

Як зазначила Н.СИНЯВСЬКА, в період з 24 по 28 травня 2010 року процентні ставки за вкладами фізичних осіб дещо змінилися. Так, середня ставка за депозитами в національній валюті строком на 1 місяць впала на 0,21 пункту, на 3, 6 і 12 місяців – на 0,13 пункту. Процентні ставки за вкладами в доларах США з терміном залучення 1 і 3 місяці знизилися за тиждень на 0,02 пункту, на 6-12 місячні вклади – на 0,1 пункту. Вклади в євро подешевшали: на 1 місяць – на 0,2 пункту, на 3, 6 і 12 місяців – на 0,07 пункту.

За інформацією експерта, процентні ставки за депозитами в гривні наступні: на термін 1 місяць – від 10 до 17% річних; на 3 місяці – від 13,2 до 17,5%; на 6 місяців – від 14,2 до 18,5%; на 12 місяців – від 15 до 19,5%. За вкладами в доларах США процентні ставки такі: на 1 місяць – від 4 до 8,5% річних; на 3 місяці – від 5 до 9,75%; на 6 місяців – від 5,5 до 10,5%; на 12 місяців – від 6 до 11%. Ставки за депозитами в євровалюті в таких межах: за вкладами на 1 місяць – від 2,5 до 8% річних; на 3 місяці – від 2 до 9,25%; на 6 місяців – від 2,25 до 10%; на 12 місяців – від 2,5% до 10,5%.