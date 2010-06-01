Двом податківцям-хабарникам дали 5 років й одразу відпустили

14:22, 01 червня 2010
Суспільство
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Прокуратура оскаржує рішення суду

У Кіровоградській області суд призначив покарання у вигляді позбавлення волі терміном на 5 років двом колишнім податковим ревізорам-інспекторам, які вимагали хабар від приватного підприємця, й одразу звільнив їх з випробуванням на 2 роки.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури області.

Податківців було засуджено за ч. 2 ст. 368 Кримінального кодексу України за одержання хабара в сумі 1,5 тис. грн. за прикриття порушень законодавства у роботі підприємства.

Державний обвинувач у справі наполягав на шести роках ув’язнення з позбавленням права займати певні посади на три роки та конфіскацію майна кожному, однак районний суд пом’якшив покарання на підставі ст.75 КК України.

Прокуратура області вже внесла апеляцію на рішення суду.

 

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