Звання «Мати - героїня» присвоїли жінці, позбавленій батьківських прав

У Полонському районі Хмельницької області працівники прокуратури викрили факт фальшивого присвоєння почесного звання „Мати - героїня”.

Про це УНІАН повідомив заступник прокурора Хмельницької області Андрій МАДЗЯНОВСЬКИЙ.

“Відповідно до законодавства, обласна державна адміністрація вносить Президентові України подання про присвоєння почесного звання „Мати-героїня”. Виконавчий комітет Полонської міської ради, розглянувши клопотання райдержадміністрації про присвоєння звання „Мати-героїня” одній багатодітній матері, яка народила та виховала до 8-річного віку п’ятьох дітей, вирішив порушити відповідне клопотання перед Хмельницькою ОДА”, - зазначив він.

За його словами, під час прокурорської перевірки з’ясовано, що ця жінка взагалі не заслуговувала на присвоєння вказаного звання.

“Ще шість років тому за ухилення від виконання обов’язків по догляду за дітьми її позбавлено батьківських прав щодо двох малолітніх. Старший син п’ять разів притягувався до кримінальної відповідальності, а його молодший брат був тричі засуджений за вчинення корисливих злочинів”, - наголосив А.МАДЗЯНОВСЬКИЙ.

Наразі прокуратура Полонського району на незаконні дії Полонської міської ради та райдержадміністрації внесла відповідні документи реагування, які задоволені, а подання про присвоєння почесного звання відкликано.