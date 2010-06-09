У Польщі набув чинності закон про кастрацію педофілів
03:26, 09 червня 2010Суспільство
2374 0
За згоди психіатра
У Польщі набув чинності новий закон, відповідно до якого деяких насильників і педофілів можуть піддати хімічній кастрації, передає Бі-бі-сі.
Ця процедура застосовуватиметься у випадках, що стосуються злочинів на сексуальному грунті та інцесту.
Суди в Польщі повинні взяти до уваги думку психіатрів перед тим, як схвалити застосування хімічної кастрації. Процедура, згідно із законом, буде проводиться після того, як злочинець відбуде тюремний термін.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter