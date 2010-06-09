У Польщі набув чинності закон про кастрацію педофілів

У Польщі набув чинності новий закон, відповідно до якого деяких насильників і педофілів можуть піддати хімічній кастрації, передає Бі-бі-сі.

Ця процедура застосовуватиметься у випадках, що стосуються злочинів на сексуальному грунті та інцесту.

Суди в Польщі повинні взяти до уваги думку психіатрів перед тим, як схвалити застосування хімічної кастрації. Процедура, згідно із законом, буде проводиться після того, як злочинець відбуде тюремний термін.