«Тризуб» на Говерлі не витримав місцевого клімату (фото)

Фахівці встановили, що скульптурна композиція «Тризуб» на Говерлі пошкоджена внаслідок впливу високогірного клімату.

Про це УНІАН повідомили у Центрі зв’язків з громадськістю Управління МВС України в Івано-Франківській області.

Для проведення всебічної перевірки інформації про пошкодження пам’ятного знаку «Тризуб» на вершині гори Говерла міліцією було сформовано слідчо-оперативну групу, до якої також увійшли фахівці Управління містобудування та архітектури обласної держадміністрації та Карпатського національного природного парку. 8 червня слідчо-оперативна група здійснила сходження на Говерлу і провела ретельний огляд місця встановлення пам’ятного знаку.

Фахівці виявили значну кількість маломірних тріщин у середній, а найбільше - у верхній частині пам’ятного знаку. Також видно, що відколота частина елементу пам’ятного знака не зазнала зовнішніх механічних пошкоджень сторонніми предметами.

Під час опитування працівників Карпатського національного природного парку з’ясовано, що на час встановлення даного знаку на початку липня 2008 року на ньому вже були дефекти у вигляді тріщин правого зубця «Тризуба», цей же зубець відколовся внаслідок впливу природних явищ.

Отже, згідно з актом огляду пам’ятного знаку «Тризуб» від 8 червня 2010 року, фахівці Управління містобудування та архітектури Івано-Франківської обласної держадміністрації дійшли висновку, що «причиною часткових відламів верхнього елементу пам’ятного знаку «Тризуб» є агресивний атмосферний вплив високогірного клімату, що супроводжується різкими і постійними змінами температури, а також вітровими, дощовими (в т.ч. сніговими) навантаженнями». Наявні незначні тріщини мармурової частини пам’ятного знаку при цих атмосферних умовах можуть стати причиною подальшої руйнації композиції».

Відколота частина, як і пам’ятний знак «Тризуб», встановлений на Говерлі, «не зазнали зовнішніх механічних пошкоджень від сторонніх матеріалів та предметів», – вважає слідчо-оперативна група.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно у ЗМІ з’явилися повідомлення про пошкодження скульптурної композиції «Тризуб» на Говерлі.

Довідка УНІАН. У липні 2008 року з нагоди 18-ї річниці проголошення Декларації про державний суверенітет України Президент України Віктор ЮЩЕНКО разом із делегаціями з усіх областей нашої держави здійснив сходження на Говерлу й відкрив скульптурну композицію «Тризуб». Глава держави разом з головами обласних держадміністрацій на вершині заклав капсулу із землею, привезену з різних регіонів України. Також того дня на Говерлі було піднято Державний прапор. Встановленим на Говерлі українським символам (герба і державного прапора) надали статус пам`ятки державного значення.

У жовтні 2007 року представники Євроазійського союзу молоді пошкодили встановлені на Говерлі символи Української держави: спиляли елементи конструкції малого герба України та нанесли фарбою на пам’ятний знак Конституції України емблему організації, до якої вони належать.