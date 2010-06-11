Соросу лячно: ситуація в економіці нагадує 1930-ті

Говорити про завершення світової фінансової кризи ще рано. Таку думку висловив відомий американський фінансист Джордж СОРОС.

«Тільки що почалася друга дія цієї драми - фінансові ринки стали втрачати упевненість у надійності суверенного боргу», - сказав він, виступаючи у четвер у віденському Інституті міжнародних фінансів. Його слова наводить ІТАР-ТАСС.

«Хоча у центрі цієї драми опинилися Греція і євро, її наслідки відчує на собі весь світ», - попередив Дж.СОРОС, маючи на увазі "боргову кризу" у ряді розвинених західноєвропейських держав. «Сумніви з приводу суверенного боргу змушують країни скорочувати бюджетні дефіцити у той час, коли банки і економіка, можливо, не настільки сильні, щоб дозволити собі прагнути до фіскальної чесності, - зазначив фінансист. - Ми опинилися у ситуації, яка лякаюче нагадує 30-ті роки минулого століття».

У зв`язку з цим Дж.СОРОС звернувся до спадщини відомого англійського економіста Джона Кейнса, чия ідея державного інтервенційного підходу до економіки широко застосовувалася на Заході після Другої світової війни. «Кейнс учив нас тому, що бюджетні дефіцити необхідні для проведення антициклічної політики, та все ж урядам багатьох країн доводиться скорочувати їх через тиск фінансових ринків», - сказав він. Дж.СОРОС побоюється, що це може «підштовхнути глобальну економіку до нового спаду».

На його думку, зараз уряди європейських країн «стоять перед надзвичайно важким завданням». З одного боку, «вони повинні допомогти тим країнам, які перестали відповідати Маастріхтським критеріям, відновити рівновагу і водночас підправити ті недоліки Маастріхтського договору, які дозволили розвинутися цим диспропорціям».

Згідно з Маастріхським договором 1992 року, що започаткував Європейський Союз, країни, які вступають у зону євро, повинні підтримувати дефіцит держбюджету не вище 3% ВВП і інфляцію не більш ніж 1,5%. При цьому державна заборгованість не повинна перевищувати 60% ВВП.