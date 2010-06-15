Негода залишила без світла 258 населених пунктів України

У другій половині 14 та в ніч на 15 червня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, град та пориви вітру місцями до 25 м/с) через спрацювання автоматики захисту ліній електропередач у 9 областях сталося знеструмлення 258 населених пунктів (у тому числі 64 н.п. частково).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, зокрема, у Закарпатській області без електропостачання залишилася 93 населені пункти (52 н.п. частково), у Житомирській – 60 н.п., у Тернопільській – 30 н.п., у Вінницькій – 25 н.п. (3 н.п. частково), у Київській – 15 н.п. (5 н.п. частково), у Волинській -13 н.п. (1 н.п. частково), в Івано-Франківській – 12 н.п. (3 н.п. частково), у Рівненській – 9 н.п. та у Чернігівській – 1 н.п.

До робіт з відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.

На території Львівської, Закарпатської та Івано-Франківської областей градом та шквалистими поривами вітру пошкоджено покрівлі житлових будинків та об’єктів соціально-побутової сфери, а саме: у Львівській області – м. Львів вітром повалено 2 рекламних щита, пошкоджено покрівлі трьох будівель (Школа мистецтв, Центр творчості дітей та юнацтва, фірма „ТБС”) та в м. Червоноград - однієї будівлі (міська лікарня № 2); у с. Грушів Дрогобицького району під час випасу худоби ударом блискавки смертельно травмовано одну особу.

У 13 населених пунктах Закарпатської області частково пошкоджені шиферні та металеві покрівлі 245 приватних житлових будинків та 4 будівель. Жертв та постраждалих немає.

В Івано-Франківській області: у Тисменицькому районі в трьох населених пунктах пошкоджені шиферні покрівлі 7 приватних житлових будинків, у тому числі три покрівлі знищені повністю та частково пошкоджено крівлю однієї будівлі (загальноосвітня школа с. Радча); у с. Зелене Верховинського району на будівлі загальноосвітньої школи зірвало металеву крівлю разом з стропильними конструкціями площею 576 м2. Жертв та постраждалих немає.

В районах вказаних областей створені комісії для підрахунку та уточнення збитків.

Ситуація знаходиться на контролі оперативних груп Головних управлінь МНС в областях.