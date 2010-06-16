Мер Львова хоче продати назву стадіону, який ще не збудували

Мер Львова Андрій САДОВИЙ планує продати назву стадіону, що будується до Євро-2012.

Як пише Західна інформаційна корпорація, про це мер повідомив у коментарі журналістам.

За словами очільника міста, назва буде визначена приблизно через рік і на ній можна буде заробляти гроші на утримання стадіону.

А.САДОВИЙ зазначив, що у світі є різні приклади того, як називати стадіони. «Перший приклад – стадіон називають на честь футбольного клубу, який його збудував. Інший приклад назви стадіону: оголошується конкурс-аукціон на право назви стадіону. І цю назву можна продати на три, п’ять, десять років», – сказав мер Львова.

Він повідомив, що особисто отримав декілька пропозицій від транснаціональних компаній, які готові взяти участь в аукціоні на право назви, проте відмовився оприлюднювати їх, лише повідомив, що вони мають активи і в Україні.

За словами мера Львова, рішення про те, яким чином визначити назву львівського стадіону, буде обговорено й прийнято спільно із Національним агентством з організації Євро-2012 та Львівською ОДА. «Або дамо львівську назву, або будемо на цьому заробляти гроші, які будуть йти на утримання стадіону», – сказав А.САДОВИЙ.