У Криму оголосили штормове попередження
09:41, 17 червня 2010Суспільство
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Очікуються сильні зливи і шквальний вітер
Штормове попередження оголошене в Криму на сьогодні, 17 червня, у зв`язку з можливим погіршенням погодних умов.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі кримського управління МНС.
«Очікуються сильні зливи, грози, град і шквальний вітер 19-24 метри за секунду», – йдеться в повідомленні.
У кримських лісах до 20 червня збережеться висока, місцями надзвичайна пожежна небезпека.
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