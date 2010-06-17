Київського чиновника затримали в ресторані з хабарем

У Києві за отримання хабара в 45 тис. грн. затримано заступника начальника Головного управління контролю за благоустроєм КМДА - начальника відділу контролю і внутрішньої безпеки комунального підприємства "Благоустрій".

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв`язків ГУМВС України у м. Києві, 16 червня в одному з ресторанів було затримано заступника начальника ГУ контролю за благоустроєм Київміськадміністрації і його заступника, які вимагали і одержали хабар від представників одного з ТОВ, що опікуються наданням медичних послуг.

45 тис. грн. урядовці вимагали за видачу ордера на тимчасове порушення благоустрою.

Спочатку вони вимагали 50 тис. грн., погрожуючи у разі несплати грошей зносом добудови і стягненням штрафу, але після переговорів погодилися на суму 45 тис. грн.

Прокуратура Подільського району Києва порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 368 Кримінального кодексу України.